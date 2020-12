Operação cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão em Campo Grande

As infrações penais apuradas nesta fase referem-se à organização criminosa, exploração de jogo do bicho e lavagem de dinheiro - (Foto: Divulgação)

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO/MPMS), e a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras) realizaram ontem (2) a sexta fase da Operação “Omertá”, denominada “Arca de Noé”, para cumprir 13 mandados de prisão preventiva e 17 mandados de busca e apreensão direcionados aos integrantes da organização criminosa desbaratada em setembro de 2019, dedicada à operacionalização do jogo do bicho nesta Capital e em cidades do interior do Estado.

Além das buscas e prisões, o Juízo da 7ª Vara Criminal de Campo Grande ainda determinou a suspensão de atividades de uma empresa localizada nesta cidade e o bloqueio de R$ 18 milhões de suas contas. As infrações penais apuradas nesta fase referem-se à organização criminosa, exploração de jogo do bicho e lavagem de dinheiro.

A operação contou ainda com o apoio de equipes da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, por meio dos Batalhões de Choque e Bope e do Policiamento Tático da PM da Capital. Nos locais de busca foram apreendidos, até o momento, valores em dinheiro, computadores, documentos e celulares.