Ônibus de viagem pega fogo em BR-163 e passageiros saem sem nenhum ferimento

Ônibus ficou nesta situação após o fogo - (Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um incêndio nesta madrugada (27) na BR-163, região de Nova Alvorada do Sul, a 116 km de Campo Grande, destruiu um ônibus de viagem com placa de Mogi das Cruzes (SP). Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, o motorista e os 41 passageiros saíram ilesos do acidentes.

O motorista, 42, teria alegado problemas no freio e quando estava já no acostamento, o fogo teve início e rapidamente consumiu o veículo, restando "apenas a carcaça". Na ocasião, os passageiros desceram rapidamente do veículo e algumas bagagens, que estavam no piso inferior, foram retiradas.

Houve interdição de pista das 3h20 às 4h50. Informações do portal G1 MS.