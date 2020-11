Oito pessoas foram autuadas por boca de urna no Estado em operação da PM

A operação aconteceu desde sábado (14) - (Foto: Divulgação)

As eleições ocorridas ontem (15), renderam diversas ocorrências para a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul que realizou a Operação Eleições, onde foram colocados mais de 2,6 mil policiais para reforçar a segurança em todos os colégios eleitorais do Estado desde o sábado (14).

Ao todo, 2.669 policiais militares atuaram na segurança do processo eleitoral - cerca de mil deles só em Campo Grande. Confira o balanço completo divulgado pela PMMS: