Oito pessoas envolvidas em esquema de tráfico de Jarvis Pavão tem mandado de prisão decretado

Jarvis Pavão em 2017 - (Foto: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas/Divulgação )

Empresas suspeitas de lavagem de dinheiro e ocultação de bens de origem do tráfico internacional de drogas estão sendo alvos de uma operação da Polícia Federal realizada desde a manhã de hoje (27) no Estado. Parentes do traficante Jarvis Pavão são os procurados, pois são suspeitos de lavagem de dinheiro.

No total são oito mandados de prisão: quatro mandados de prisão preventiva em Campo Grande, dois de prisão preventiva e mais dois de prisão temporária, em Ponta Porã, a 316 km de Campo Grande. As informações é de que o grupo tenha movimentado cerca de R$ 300 milhões em imóveis, automóveis de luxo e empresas criadas para a lavagem dos valores ilícitos.

Agentes estiveram também nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Rondônia e Distrito Federal; todos expedidos pela 3ª Vara da Justiça Federal em Rondônia, especializada em crimes praticados por organizações criminosas, contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro.

A ação tem o apoio do Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN e da Receita Federal, tendo os nomes de Operação Pavo Real e Teseu. O objetivo é prender os líderes da organização criminosa e fazer o sequestro dos seus bens. utras cinco pessoas investigadas também tiveram as prisões convertidas em domiciliar, em razão de suas idades e por possuírem filhos menores.