Número de apreensões em período de piracema nos rios de MS é o menor desde 1998

A operação segue em MS - (Foto: Divulgação/PMA)

Em três meses de piracema nos rios de Mato Grosso do Sul, o número de apreensões estão sendo consideradas "tranquilas" pela Polícia Militar Ambiental (PMA). No primeiro mês, os números foram idênticos à operação de 2019 e 2020 e, no segundo, foram bem menores se comparada com à operação passada. Já o terceiro mês, vem sendo considerado o período mais tranquilo desde que os agentes começaram a separar os dados da piracema no ano de 1998.

No terceiro mês, cinco pessoas foram autuadas, enquanto houve, seis no segundo mês e 10 no primeiro mês, totalizando 21 pessoas até o momento. Sete pescadores neste mês fugiram, com cinco deles favorecidos pela prática de pesca no período noturno. Dois dos criminosos no Rio Paraná, abandonaram 30 redes de pesca.

Na operação passada, 44 pessoas foram autuadas no mesmo período, sendo 14 no primeiro mês e 18 no segundo mês e mais 14 no terceiro mês.

Pescado apreendido - Foram apreendidos 85 kg de pescado neste terceiro mês de operação, sendo que 15 kg foram soltos nos rios de petrechos ilegais, havendo a morte de 70 kg. No segundo mês foram 72 kg de pescado apreendidos, número inferior ao primeiro mês (138 kg). Nos três meses desta operação, juntos a quantidade de pescado apreendida foi de 295 kg e na operação anterior foram 369 kg, porém, na operação passada tinham sido autuadas mais pessoas no mesmo período.

Multas - Neste terceiro mês foram arbitradas multas de R$ 10.120,00, enquanto foram aplicadas multas de R$ 26.600,00 no segundo mês e R$ 25.420,00 no primeiro, totalizando R$ 62.140,00 até o momento, contra R$ 71.604,00 no mesmo período na piracema passada.