Novo prédio do DOF é motivo de celebração para a segurança pública de Mato Grosso do Sul

Após assinar autorização para o início da obra, governador Reinaldo Azambuja foi até o local onde a nova sede do DOF será construída - (Fotos: Chico Ribeiro)

Aguardada há 33 anos, a construção da nova sede do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), que teve o início das obras autorizado pelo governador Reinaldo Azambuja neste sábado (12), é motivo de celebração para a segurança pública do Estado. O novo prédio começa a ser erguido já nos próximos dias no Jardim Guaicurus, em Dourados em uma área de 17.400 m².

Moderno e tecnológico, o prédio vai abrigar o DOF e a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), que atuam de forma integrada. Para o delegado Ricardo Cavagna, titular da Defron, a nova sede concretiza o apoio que as forças de segurança e a segurança pública vêm recebendo do Governo do Estado. “Essa nova base ela traz uma estrutura física e tecnológica que não se encontra parâmetros nos demais estados da federação. O fato de construir uma unidade, um prédio onde há duas forças de segurança, pertencentes a instituições diferentes, mas sempre trabalhando em conjunto e em prol do bem estar da sociedade, com toda essa estrutura que nos será dada, não tem como mensurar os benefícios e ganhos que isso traz para a sociedade e a segurança pública como um todo”, destaca Cavagna.

O novo prédio, com 1.434 m² de área construída, contará com auditório, alojamentos, salas de aula, cozinha, refeitório, bem como a parte administrativa do DOF e da Defron, que inclui salas de logística, área de inteligência, salas de investigação, cartórios e um heliponto, que abrigará um helicóptero que está sendo adquirido pelo Governo do Estado. De acordo com o diretor do Departamento de Operações de Fronteira, coronel Wagner Ferreira da Silva, o prédio foi projetado pensando no futuro. “É uma capacidade que está sendo implementada aqui na região de fronteira, justamente para além de ampliar a capacidade operacional do DOF e Defron, propiciar toda uma situação de gestão da segurança pública em toda a região Sul, não apenas para atender o DOF, mas toda a segurança pública do Mato Grosso do Sul na região de fronteira e nas divisas com São Paulo e Paraná, por exemplo”, lembra.

Para o secretário de Segurança Pública do Mato Grosso do Sul, Antonio Carlos Videira, a obra que é motivo de orgulho e celebração, mostra a importância da segurança pública dentro do Governo, que ultrapassa divisas e fronteiras. “Mostra também a atenção do Governo para com o Departamento de Operações de Fronteira e com a Defron, órgãos que são referência nacional, recordistas em apreensões de drogas e hoje é um dia marcante, porque nós temos aqui a realização de um sonho”, garante Videira.

As obras do novo prédio do DOF começam nos próximos dias e o prazo para entrega da obra será de até 720 dias, porém o governador Reinaldo Azambuja, que assinou a ordem de serviço autorizando o início da construção, juntamente com a empresa Taurus Empreendimentos, vencedora do processo licitatório, pediu celeridade na conclusão do novo complexo. “O dinheiro está depositado em uma conta já, todos os 5,1 milhões de reais e eu pedi a empreiteira que acelere a obra, para fazermos essa entrega, que é um sonho para Dourados, um sonho para Mato Grosso do Sul, que é o DOF e a Defron terem sede própria e continuar essa integração com as boas estruturas de polícia que nós temos em Mato Grosso do Sul”, enfatizou o governador durante a assinatura.

Vistoria

Após a assinatura da ordem de serviço, o governador Reinaldo Azambuja e o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, vistoriaram o terreno da nova sede do DOF, juntamente com o vice-governador Murilo Zauith, que também é secretário estadual de Infraestrutura, o adjunto da Sejusp, coronel Ary Carlos Barbosa, os secretários estaduais Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica) e Geraldo Resende (Saúde) e de deputados estaduais e federais.

Sobre o DOF

Criado em 1987 com o nome de Grupo de Operações de Fronteira (GOF), o DOF atua em 53 municípios do Estado, na fronteira com o Paraguai e com a Bolívia e na divisa com o Paraná e parte da divisa com São Paulo, inclusive em uma extensa área rural. Atualmente a sede do Departamento fica localizada na Avenida Coronel Ponciano, em Dourados.