Novo complexo de segurança pública de Santa Rita do Pardo custará quase R$ 900 mil - (Foto: Sejusp)

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videria, e o prefeito de Santa Rita do Pardo, Cacildo Dagno, acompanhados do delegado-geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas, e o delegado Caique Ducatti, visitaram esta semana as obras da nova Delegacia da Polícia Civil no município.

Com R$ 896,6 em investimentos municipais, oriundos de Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelo Ministério Público Estadual com a Companhia Energética de São Paulo, o novo prédio da Polícia Civil está sendo erguido em um terreno de mais de 500 m² e será integrado com a Polícia Militar. “É uma unidade mista, onde Polícia Civil e Polícia Militar estarão juntas e quando houver necessidade de uma atuação urgente, isso vai agilizar o atendimento à população”, destaca Ducatti.

Com mais de 10 salas, incluindo a sala do delegado, sala de investigação, cartórios, depósito para drogas, depósito para materiais apreendidos e alojamento, a nova Delegacia da Polícia Civil de Santa Rita do Pardo contará ainda com uma Sala Lilás, para atender de forma humanizada as mulheres em situação de violência. “Foi um pedido do deputado Gerson Claro e nós entendemos ser de grande importância e incluímos no projeto”, explica o prefeito.

A Sala Lilás integra serviços como uma forma de proporcionar um ambiente aconchegante e acolhedor, ajudando assim as vítimas, que estão em momentos de extrema fragilidade física e emocional, a se sentirem mais à vontade para relatar e falar sobre a violência sofrida.

O secretário de Justiça se Segurança Pública destaca que o Governo do Estado vem priorizando a segurança pública e por meio do projeto “Governo Presente” pretende levar melhorias a todos os municípios de Mato Grosso do Sul. “O nosso objetivo é estruturar a segurança e assim melhorar as condições de trabalho e o atendimento prestado à população, por isso estamos investindo em construções, reformas e aquisições de materiais, equipamentos e viaturas para as forças de segurança de todo o Estado”, garante Videira.

Para o delegado-geral Marcelo Vargas, a nova unidade de segurança de Santa Rita do Pardo é uma conquista tanto para a Polícia Civil, como para a população. “Hoje a Delegacia de Santa Rita do Pardo funciona em um prédio cedido pela Prefeitura Municipal e sem dúvida um prédio próprio e moderno como será este traz conforto e motivação aos policiais, que assim podem oferecer um atendimento melhor e mais adequado para a comunidade”, lembra.

O novo complexo de segurança pública de Santa Rita do Pardo começou a ser construído em setembro deste ano e a previsão e que seja concluído e entregue já no segundo semestre de 2021.