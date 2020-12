Noite de sexta-feira termina com 210 abordagens de pessoas que descumpriram o toque de recolher

O número foi maior que na segunda-feira (7), quando o horário foi alterado pela prefeitura - (Foto: Divulgação)

A noite de ontem (11) resultou em 210 abordagens de pessoas que descumpriram o toque de recolher da Capital. O número foi maior que na segunda-feira (7), quando o horário foi alterado pela prefeitura, onde 184 pessoas foram abordadas pelas ruas da cidade. O balanço foi divulgado pela Guarda Civil Metropolitana.

Na terça-feira, 377 moradores foram flagrados nas ruas, enquanto na quarta o número foi 292. Já na quinta-feira, foram 239 descumprimentos ao toque de recolher.

Além das abordagens nesta última noite (11), 63 estabelecimentos comerciais foram orientados pela Guarda Municipal e outras seis orientações foram a pessoas que estavam em residências. A Vigilância Sanitária também fiscalizou 215 estabelecimentos.

Os agentes também abordaram 60 veículos, sendo 42 motocicletas e 18 automóveis de quatro rodas, durante Blitz na Blitz na Avenida Lúdio Coelho, região do Bairro Taveirópolis.

A fiscalização terminou com resultado positivo, tendo apenas dois condutores sido notificados com documento do veículo vencido e um com farol apagado.