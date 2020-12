Namorado de jovem encontrada morta em estrada vicinal não teria aceitado fim de relacionamento

Faca encontrada na cena do crime - (Foto: Reprodução/Polícia Civil)

Em coletiva de imprensa realizada na manhã de hoje (16), o delegato Rodolfo Daltro do SIG (Setor de Investigações Gerais), esclareceu que o assassinato de Larissa Silva da Cruz, 18, encontrada ontem (15) em uma estrada vicinal da MS-379, pode ter acontecido por ela ter colocado um fim em seu relacionamento. Ela foi brutalmente assassinada com cerca de 26 facadas, principalmente na região do tórax, além de apresentar sinais de agressão no rosto.

O namorado da jovem confessou o crime, porém, apresentou uma versão que não condiz com a realidade, segundo informações policiais. No momento, ele afirmou que estaria com a vítima por volta das 23h30, quando saiu para comprar cocaína e, ao retornar, teria encontrado ela com um homem.

Ainda segundo o autor, no meio da discussão, ele mandou a vítima arrumar as malas que a levaria de volta para Itaporã (MS), cidade da sua família, mas já com o intuito de cometer o crime, alegando a traição. Após matar Larissa com diversas facadas, ele retornou para a residência e percebeu que havia perdido o óculos. Em seguida, voltou para a região da pedreira e arrastou o corpo da vítima até um local de vegetação alta.

Entretanto, o delegado responsável pelo caso, relatou que a mãe de Larissa, afirmou que no último contato que teve com a filha, na segunda-feira (14), ela disse querer a separação do autor por causa de inúmeras agressões, devido ao uso de drogas. Então, de acordo com os indícios, a polícia acredita que Luciano matou a jovem por não aceitar o fim do relacionamento.

Após a identificação da vítima, a equipe foi até a residência onde o namorado morava, há cerca de um ano, porém, não o encontrou no local.

Em seguida, a mãe de Larissa foi até a delegacia, onde recebeu a notícia da morte da filha. Questionada, ela afirmou que a vítima e o autor costumavam ir até à pedreira e isso levantou mais suspeitas ainda sobre ele.

Além disso, os investigadores perguntaram se ela teria condições de reconhecer a faca utilizada no crime, quando ela disse que há cerca de 20 dias, foi até o Paraguai e comprou alguns utensílios para a filha, dentre eles, uma faca, exatamente aquela utilizada no crime.

Após a suspeita, foi constatado que o autor teria entrado em um ônibus que seguia de Dourados para Campo Grande, onde ele seguiu para São Paulo. Ao verificar o itinerário do transporte coletivo, foi constatado que ele pararia em Bataguassu (MS). A Polícia Civil do município foi avisada e interceptou o ônibus, onde efetuou a prisão. Informações do portal Dourados News.