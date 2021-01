Mulher que foi enganada por proposta de emprego e mantida em cárcere privado é resgatada

Jovem já está com autoridades bolivianas e deve ser repatriada - (Foto: Reprodução/Diário Corumbaense)

Foi encontrada na manhã da última segunda-feira (18), a jovem de 19 anos, que havia sido enganada com proposta de emprego em Corumbá e levada contra sua vontade até a cidade de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Ela foi mantida em cárcere privado em um residencial na cidade do país vizinho. A ação é uma cooperação com as autoridades bolivianas, a Polícia Federal, por meio do Oficialato de Ligação em Santa Cruz de La Sierra e da Representação Regional da Interpol em Pernambuco.

A Polícia Federal informou que a jovem, residente em Recife/PE, foi enganada com uma proposta de emprego em Corumbá e ao chegar aqui, foi colocada em um veículo e levada até Santa Cruz/Bolívia. A PF ainda mencionou que a vítima permaneceu uma semana incomunicável e mantida presa em um quarto de residencial próximo ao centro da cidade.

Ela conseguiu neste mesmo dia, pedir ajuda a um funcionário da pensão e entrou em contato também com familiares que residem em Recife/PE, que, por sua vez, acionaram a Representação Regional da Interpol em Pernambuco.

A Polícia Nacional da Bolívia conseguiu identificar o local onde ela estava sendo mantida em cárcere privado, resgatando-a. Não foram identificados os autores do crime, entretanto, foi iniciada uma investigação por parte das autoridades bolivianas. A vítima está recebendo apoio do setor Consular do Brasil em Santa Cruz, aguardando sua repatriação. Com informações da Polícia Federal, Clave 300 e Diário Corumbaense.