Mulher perde o controle de motocicleta, bate em árvore e morre no hospital

Letícia Dantas de Oliveira tinha 25 anos - (Foto: Reprodução/Facebook)

Na noite de ontem (13), Letícia Dantas de Oliveira, 25, morreu após se envolver em um acidente de trânsito em Nova Andradina, a 241 km de Campo Grande.

A vítima seguida de Honda/Biz, pela rua José Domingos, quando entre as ruas Walter Hubacher e 7 de Setembro quando perdeu o controle bateu em uma uma árvore e, em seguida bateu no muro.

Ao chegar no local, o Corpo de Bombeiros constatou que a vítima estava com trauma na face, várias escoriações pelo corpo. Foi socorrida e encaminhada com vida ao Pronto Socorro do Hospital Regional, mas faleceu na manhã de hoje (14).

O corpo de Letícia será encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Dourados.