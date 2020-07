Mulher leva soco no rosto, esfaqueia agressores e é presa em seguida

Quando a Polícia Militar (PM) chegou no local, dois homens, estavam caídos no chão todo ensaguentados - (Foto: Reprodução)

Após levar um soco no rosto, uma mulher foi presa em Paranaíba, a 406 km de Campo Grande, pela suspeita de ter esfaqueado dois homens após ter sido agredida. Segundo consta no boletim de ocorrência, pouco antes do crime, que ocorreu no último sábado (25), os três envolvidos estavam consumindo bebida alcoólica. Ela foi presa em flagrante.

Quando a Polícia Militar (PM) chegou no local, dois homens, estavam caídos no chão todo ensaguentados. Eles foram socorridos e encaminhadas pelos bombeiros ao pronto socorro do município.

Segundo testemunhas, após ser agredida, ela saiu do local e já retornou com uma faca. Os dois teriam tentado atingi-la com um pedaço de madeira, mas ela acabou esfaqueando-os.

Durante o atendimento da ocorrência, a mulher se apresentou aos policiais. Ela apresentava escoriações e foi levada para a Delegacia de Polícia Civil.