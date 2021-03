Mulher é presa por suspeita de vender placas de fixação de linhas de trem furtadas

Ela contou aos policiais que pagava R$ 0,80 por unidade - (Foto: Divulgação)

Policiais Civis da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (DERF) de Campo Grande prenderam ontem (15) em flagrante uma mulher, 37, suspeita de furtar grampos e placas de fixação das linhas de trem.

A mulher tem passagens por furto, que mantém uma empresa de recicláveis clandestina. No local, um ferro velho no Parque do Lageado, foram apreendidos 66 grampos que ainda não haviam sido comercializados. Ela contou aos policiais que pagava R$ 0,80 por unidade.

Ela foi conduzida e responderá pelo crime de receptação qualificada.