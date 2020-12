Mulher é presa por suspeita de cometer racismo contra entregador em Campo Grande

Depac Centro - (Foto: Divulgação)

Uma mulher foi presa na manhã de ontem (15), após ter praticado discriminação racial contra um entregador em Campo Grande.

A vítima estava fazendo entrega de mercadorias numa loja do centro da cidade, quando, após um desentendimento com a proprietária, passou a ser discriminado de forma preconceituosa em razão da cor da sua pele. A proprietária do estabelecimento teria impedido a vítima de entrar no estabelecimento para concluir a entrega.

Pelo menos uma testemunha confirmou a denúncia e outras testemunhas foram apontadas. Conforme narrado por esta testemunha ouvida, ela estava nas proximidades do local do fato, quando ouviu a suspeita agir com ar de superioridade trazendo à evidência a cor da pele da vítima e, em seguida, impedindo o entregador de entrar no estabelecimento para finalizar a entrega que estava fazendo.

A suspeita, por sua vez, negou as acusações feitas contra si, mas o contexto em que os fatos ocorreram somados aos elementos de informação preliminarmente colhidos, especialmente os depoimentos testemunhais, harmônicos à versão trazida pela vítima, levaram à lavratura do flagrante pelo crime em tese tipificado no artigo 20, da Lei 7.716/89 (racismo).

Tratando-se de crime inafiançável (art. 5°, XLII, CF), fiança não foi arbitrada em sede policial, apesar de a suspeita ter bons antecedentes.