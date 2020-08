Mulher é presa novamente em menos de um mês por tráfico de drogas

A van em que a mulher foi pega em flagrante - (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Presa por tráfico em outras ocasiões, uma mulher, 24, de Ribas do Rio Pardo, a 92 km de Campo Grande, foi pressa novamente por suspeitas de praticar o crime mais uma vez.

Segundo apurado pela Delegacia de Polícia Civil, a mulher já havia sido presa há um mês pela prática, sendo-lhe concedida, na ocasião, a liberdade provisória pela Justiça.

Desde o que foi solta, várias denúncias anônimas são recebidas, alegando que ela permanece vendendo drogas no Bairro Jabour. Além disso, as denúncias apontam que, pelo menos uma vez por semana, a mulher supostamente vai até a cidade de Campo Grande para buscar drogas e revender em Ribas do Rio Pardo.

Após as denúncias, os agentes passaram a monitorar a suspeita, verificando que em sua casa havia intensa movimentação de pessoas. Ontem (14) a mulher teria ido a Campo Grande de van para buscar drogas. Os investigadores acompanhados da Autoridade Policial, ficaram às margens da rodovia BR-262 esperando o veículo chegar.

Ao avistar o veículo, a equipe decidiu abordá-la e solicitou que a mulher suspeita descesse com seus pertences. Em buscas pessoais, logrou-se êxito em localizar na bolsa da mulher uma pedra grande de pasta-base de cocaína pesando 40,8 gramas.

Em entrevista, a suspeita confessou ter ido buscar drogas na capital para a revenda em Ribas, alegando que esse seria o único meio de sustentar seus filhos pequenos. A mulher recebeu voz de prisão pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, sendo conduzida à Delegacia para as providências cabíveis.