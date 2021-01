Mulher é arremessada 10 metros ao ser atropelada por motorista de BMW

A moto ficou presa na BMW - (Foto: Divulgação)

Um acidente na noite de ontem (24), ocasionou a morte de uma motociclista, 40, no bairro Estrela do Sul em Campo Grande. Ela colidiu com uma BMW, que invadiu o sinal vermelho. Ele foi preso em flagrante, pois estava bêbado. O resultado deu positivo de 0,57 miligramas de álcool por litro de sangue e ele não possuíua CNH.

Segundo o boletim de ocorrência, ele seguia em alta velocidade, quando avançou o sinal vermelho pela pista contrária e colidiu de frente com a moto Honda Biz conduzida pela vítima no cruzamento com a Rua Veridiana. A vítima foi lançada cerca de 10 metros e morreu no local e a Biz foi arrastada por cerca de 100 metros e ficou presa a BMW.

Ele foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.