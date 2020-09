MP e Polícia Civil fazem operação contra milícia no Rio

A ação busca informações para tentar solucionar os assassinatos do ex-policial militar André Henrique da Silva Souza - (Foto: Marcio Fernandes/Estadão)

A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) cumprem hoje (9) cinco mandados de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento com a milícia que controla a comunidade de Gardênia Azul, na zona oeste da cidade do Rio.

A ação busca informações para tentar solucionar os assassinatos do ex-policial militar André Henrique da Silva Souza e da companheira dele Juliana Sales de Oliveira, em 2014.

Os assassinatos foram motivados por uma disputa territorial entre milicianos. Os mandados estão sendo cumpridos em locais da cidade do Rio, inclusive na cela de um investigado que está preso em Bangu, e de São Paulo.

Um dos investigados pelo duplo homicídio, segundo a Polícia Civil, é o policial militar reformado Ronnie Lessa, acusado de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes. O MPRJ não divulgou mais detalhes devido ao sigilo das informações.