Motorista morre na MS-450 após perder o controle e colidir em uma árvore

Na tarde de ontem (14), um acidente de trânsito ocasionou na morte de Narciso dos Santos na MS-450 no KM 49, sentido Camisão e Aquidauana, a 140 km de Campo Grande.

Conforme as informações do portal O Pantaneiro, o motorista estava seguindo sentido Aquidauana, quando perdeu o controle do veículo, saiu da pista e colidiu com uma árvore, onde morreu no local. Ele estava sozinho.

O corpo do motorista ficou preso entras as ferragens e os bombeiros precisaram usar um desencarcerador para retirar o mesmo de dentro do automóvel. Ele teria trabalhado até às 16h, após isso ele ia para Aquidauana buscar a filha e depois seguiria para Campo Grande.