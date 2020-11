Vídeo: Motorista morre após bater em caminhão na BR-163

O motorista do veículo de passeio morreu no local - (Foto: Reprodução)

Acidente na noite de ontem (10) entre um caminhão e um veículo de passeio na BR-163, em Rio Verde de Mato Grosso, a 170 km de Campo Grande, ocasiou a morte de um homem que ainda não teve a identidade revelada.

O motorista do veículo de passeio morreu no local. Segundo informações do site Rio Verde MS, a vítima teria tentado cruzar a BR-163, sentido, bairro-centro, não conseguindo atravessar, sendo atingido pelo caminhão baú, que ainda tentou frear.

O homem foi encaminhado para o Hospital Municipal de Rio Verde, mas não resistiu. A PRF esteve no local, bem como a Concessionária CCRMSvias. Em razão do acidente, a BR ficou parcialmente interditada.

Confira o vídeo: