Motorista é preso carregando 400 pacotes de cigarros

O veículo e o cigarro foram apreendidos - (Foto: Divulgação/Polícia Militar MS)

Um condutor foi abordado por Policiais Militares Ambientais (PMA) nas proximidades do assentamento Monjolinho, em Anastácio, no final da tarde de ontem (29). O homem, 28, conduzia um Chevrolet Corsa Classic com 400 pacotes de cigarros.

O indivíduo afirmou que adquiriu os pacotes de cigarro em Sidrolândia e comercializaria em Anastácio e em Aquidauana.

O veículo e o cigarro foram apreendidos. O material apreendido será encaminhado à Receita Federal na Capital. O homem responderá por crime e contrabando.