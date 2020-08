Motorista de caminhão morre na hora em acidente na MS-423

As vítimas eram ocupantes de um caminhão Ford Cargo e quando os bombeiros chegaram ao local as duas vítimas já estavam fora do veículo - (Foto: PC de Souza/EdiçãoMS)

Um acidente envolvendo um caminhão na tarde de ontem (7), matou Ricardo Lourenço, 32, na Serra da Alegria em Rio Verde do MT, na MS-423, a 170 km de Campo Grande. Ricado morreu na hora e um passageiro foi socorrida e encaminhado ao Hospital de Rio Verde com fratura na perna e escoriações pelo corpo.

O motorista morreu na hora - (Foto: PC de Souza/Edição MS)

As vítimas eram ocupantes de um caminhão Ford Cargo e quando os bombeiros chegaram ao local as duas vítimas já estavam fora do veículo. O motivo do acidente teria sido falhas mecânicas, ocasionando a queda as margens da rodovia. As informações são do portal Edição MS.