Motorista atropela gavião e animal fica enroscado em grade dianteira de veículo

O gavião ficou enroscado no veículo - (Foto: Divulgação/PMA)

Um gavião ficou enroscado na grade dianteira de uma camionete nesta manhã (14) em Bonito, a 300 km de Campo Grande. O motorista foi até a base da Polícia Militar Ambiental (PMA), informando ter atropelado o bicho a cerca de 20 km da cidade na rodovia MS-178. Ele tentou retirar o animal no local, porém, o bicho estava muito agressivo.

No local os policiais fizeram o resgate do gavião e o levaram para atendimento veterinário, para tratamento. Assim que ele estiver com a saúde estabilizada será encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), em Campo Grande, ou solto na natureza, caso os profissionais afirmarem que o animal pode continuar a vida normalmente no seu habitat.