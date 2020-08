Motoqueiro que morreu em colisão com veículo estava indo visitar a namorada

O amigo disse que quando Paulo saiu de Paranaíba ligou avisando, e com a demora para retornar, foi atrás - (Foto: Jovem Sul News)

Na noite do último sábado (22), um grave acidente de trânsito na rodovia MS-306, em Chapadão do Sul, a 282 km de Campo Grande, tirou a vida de Paulo Inácio Nogueira dos Reis e Marquiel Batista dos Santos. Paulo estava pilotando uma moto Bross quando bateu de frente em um Volkswagen Gol conduzido por Marquiel. O motociclista ia ver a namorada que mora em Costa Rica.

O carro arrastou a moto por mais de 50 metros após o impacto. A moto ficou destruída e o motor do Gol chegou a sair totalmente do carro.

O corpo de Paulo foi parar no meio da pista e o motorista, Marquiel Batista dos Santos, ficou no seu acento com um afundamento do crânio na altura dos dois olhos, conforme informações do portal Jovem Sul News.

O veículo ficou totalmente destruído - (Foto: Jovem Sul News)

Um passageiro que estava com Marquiel sofreu apenas escoriações e foi levado pelos Bombeiros de Chapadão do Sul para o Pronto Socorro do Hospital Municipal, consciente e orientado.

Conforme informações de amigos de Paulo, ele era natural de Paranaíba, morou em Costa Rica, onde tinha uma namorada. O amigo disse que quando Paulo saiu de Paranaíba ligou avisando, e com a demora para retornar, foi atrás.

A Policia Militar e a Civil estiveram no local para atender à ocorrência e tomarem as devidas providências.