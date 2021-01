Motoqueiro é atropelado por caminhoneiro ao sair de posto de gasolina

O acidente aconteceu neste cruzamento - (Foto: Google Street View/Reprodução)

Na manhã de hoje (20), um motoqueiro, 52, foi atropelado por um caminhão no cruzamento da Avenida Thyrson de Almeida com Arquiteto Vila Nova Artigas, no Bairro Aero Rancho em Campo Grande.

Segundo informações de testemunhas no local, são de que o caminhoneiro havia abastecido em um posto de combustível e esperava no semáforo para virar na rua Thyrson de Almeida. Quando virou, o motoqueiro fez a mesma manobra e acabou sendo atingido pelo caminhoneiro.

A vítima teve fratura exposta na coxa e foi levada pelos bombeiros para a Santa Casa.