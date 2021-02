Motocicleta furtada desde o ano passado é apreendida em blitz na Capital

Motos foram apreendidas - (Foto: Divulgação)

Na manhã de hoje (10) o Batalhão de Polícia Militar de Trânsito realizou uma blitz no bairro Taveiropólis em Campo Grande. Durante a operação os agentes abordaram um motociclista com uma Honda CG 125. Na checagem foi constatado que a moto tinha uma queixa de furto ocorrido em 28 de outubro do ano passado.

Conforme o condutor, ele comprou o veículo através de anúncio em uma rede social no mês de dezembro do ano passado, pagando R$ 1.200, e que desconhecia a queixa de furto. Logo, o autor foi preso por receptação culposa e encaminhado à Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos.

Ao final da ação foram abordados 69 veículos e confeccionado, 18 Autos de Infração de Trânsito, além de sete veículos removidos ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito.