Mortes em acidentes de trânsito aumentam em Campo Grande e motociclistas são a maioria

Acidentes de trânsito - (Foto: Divulgação)

Em um acidente de trânsito na manhã de ontem (9), o motociclista Igor Macedo de Oliveira, 24, veio a óbito após tentar ultrapassar um caminhão. Ele morreu dentro da ambulância do Corpo de Bombeiros depois de ter duas paradas cardiorespiratórias.

Com a mais recente morte de Igor, as estatísticas aumentam e o número de óbitos vai para 13 vítimas, sendo oito delas motociclistas desde janeiro deste ano.

No último dia 4, Jair Fernandes Pereira, também morreu em um acidente de trânsito. O homem, que estava a caminho do mercado, ia comprar carne para fazer um churrasco, momento que marcaria a comemoração de seu aniversário Jair estava acompanhado do amigo Mauro Jorge Pereira Nantes, de 54 anos, que também morreu no local. Ambos eram autônomos e trabalhavam vendendo carros.

O número de óbitos ainda é menor se comparado com os primeiros dois meses do ano passado. Em janeiro foram nove óbitos e em fevereiro foram seis. No total o ano passado registrou 66 mortes no trânsito de Campo Grande. Foi o menor índice desde o início do levantamento da Agência de Trânsito de Campo Grande (Agetran) em 2011, quando foram 132 mortes.

Outra diferença que assusta, é a quantidade de mortes por motociclistas e condutores de veículos. Se tratando dos motoqueiros foram 28 mortes contra seis de motoristas.