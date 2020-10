Morre no MS jovem de 25 anos golpeada a tijoladas pelo marido

A vítima tinha 25 anos e veio a óbito após dez dias no hospital - (Foto: Marcos Santos/USP)

Após dez dias de ser golpeada a tijoladas pelo marido em Mato Grosso do Sul, uma mulher de 25 anos morreu nesta quarta-feira (22) num hospital de Dourados. A vítima, identificada como Maricléia Benitez, foi violentada em uma aldeia indígena, no município, região sul do Estado. O crime aconteceu na aldeia de Jaguapiru no dia 11 de outubro, segundo a polícia.

Maricléia sofreu várias agressões do suspeito, que arremessou tijolos contra ela. De acordo com a mãe dele, o casal sempre tinha divergências. Esse é o segundo caso de feminicídio ocorrido em Dourados neste ano.

O homem está foragido, é usuário de drogas e sua mãe disse que já pediu para que o filho se entregue à polícia. Na corporação, um boletim de ocorrência de violência doméstica já havia nos registros policiais. Através do documento, a Justiça concedeu medida protetiva à jovem, mas ela recusou, conforme dito pelo delegado regional.

O caso foi registrado como feminicídio pela Delegacia da Mulher de Dourados. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que, com essa ocorrência, já somam 30 feminicídios registrados no Mato Grosso do Sul em 2020.