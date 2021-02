Moradores de bairro Caiobá encontram carro pegando fogo durante madrugada

O carro pegando fogo - (Foto: Reprodução/Jornal Comunitário Diario)

Nesta madrugada (17), um Gol de cor branca foi encontrado pegando fogo na Rua Vélia Berti de Souza, no Bairro Portal Caiobá em Campo Grande.

Conforme as informações do Jornal Comunitário Diario Caiobá, uma testemunha relatou que ao escutar o barulho de aceleração, sentiu um forte cheiro de algo queimado, saiu na rua e já avistou o veículo começando a queimar. O fogo teria começado por volta das 4h da manhã e só parou com a intervenção do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar (PM) esteve no local e fez todos os levantamentos. O caso chamou a atenção, pois o veículo estava funcionando enquanto o fogo alastrava e havia a suspeita que alguém estaria dentro, porém nada foi encontrado no seu interior alem dos bancos queimados.