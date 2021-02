Morador de Minas Gerais é preso no interior de MS realizando pesca em Rio Taquari

O infrator que mora em Minas Gerais recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Pedro Gomes - (Foto: Divulgação)

A Polícia Militar Ambiental de Coxim (PMA) prendeu um pescador, 61, por na região do Rio Taquari em Pedro Gomes, enquanto pescava no período proibido com anzóis de galho (petrechos proibidos) na tarde de ontem (26) em frente a uma chácara onde estava acampado.

Na embarcação havia 38 anzóis de galho e um exemplar de peixe da espécie pintado, pesando 24 kg, que o pescador havia capturado acima da medida permitida pela norma. O exemplar media 150 centímetros, quando o tamanho máximo de captura é de 125 centímetros para a espécie. O barco, um motor de popa, o pescado e os petrechos ilegais foram apreendidos.

O infrator que mora em Minas Gerais recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Pedro Gomes e responderá por crime ambiental de pesca predatória.

A pena para o crime é de um a três anos de detenção. Ele também foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 2.480,00.