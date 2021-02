Modalidade pesque-solte já está liberado no Rio Paraguai a partir desta segunda-feira

Polícia Militar Ambiental de MS - (Foto: Divulgação)

A partir de hoje (1º), a modalidade pesque-solte no Rio Paraguai já está valendo. Na calha do Rio Paraguai, o comando da Polícia Militar Ambiental (PMA) está reforçando o policiamento nos municípios de Corumbá e Porto Murtinho, já que áreas envolvem a calha do rio, especialmente na fronteira com o Paraguai e Bolívia, bem como na região de divisa com o Mato Grosso.

Desde ontem (31) uma operação já está sendo desenvolvida na região foz do Rio Apa, onde ele deságua no Rio Paraguai, com policiais de Porto Murtinho, Bonito e Campo Grande. Alguns anzóis de galho e espinheis já foram retirados do rio.

A fiscalização reforçada é com o objetivo de evitar que os pescadores que praticarão a modalidade permitida matem o peixe. Caso isto ocorra, a pessoa será presa por pesca predatória, tento em vista que ainda vigora o período de defeso, para a proteção da piracema.

À exceção do pesque e solte na calha do Rio Paraguai, a PMA informa que a única pesca permitida neste período na bacia do Rio Paraguai e nos rios de domínio de Mato Grosso do Sul na Bacia do Paraná, é a pesca de subsistência. Os ribeirinhos são os únicos que podem pescar até 3 kg, ou um exemplar, sem poder vender.