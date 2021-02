Mesmo após capotamento em cruzamento, mulher apresenta ferimentos leves

O cruzamento onde aconteceu o acidente - (Foto: Google Street/Reprodução)

Na manhã desta segunda-feira (22), uma mulher de aproximadamente 35 anos se envolveu em um acidente de trânsito na Rua Jamil Basmage com a Avenida Senhor do Bonfim no Parque Novos Estados em Campo Grande.

Ela seguia para o trabalho em um Fiat Uno, quando colidiu com um VW Gol, de cor vermelha. Com a batida, o Uno chegou a capotar ficando presa dentro do carro. Ela sofreu ferimentos leves e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros à Santa Casa.

O homem que dirigia o Gol não apresentou ferimentos.