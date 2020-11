Menina vítima de bala perdida em fronteira, perde parte do nariz após ser atingida por fuzil

A garota é filha de uma brasileira com um paraguaio e vive em Pedro Juan Caballero - (Foto: Divulgação/Arquivo pessoal)

A menina, 6, que sobreviveu a um tiro de fuzil disparado durante um atentado ocorrido na última sexta-feira (20) contra um foragido da Justiça paraguaia, em Pedro Juan Caballero, cidade na fronteira com Ponta Porã, a 258 km de Campo Grande, teve um pedaço do nariz arrancado com o disparo que atingiu o rosto e precisa passar por uma cirurgia de reconstrução.

A menina toma sedativos em determinados momentos do dia e se comunica bem quando está consciente. Ela não corre risco de morte, apesar de ainda ter uma bala alojada na região do pescoço.

Ela está internada desde sábado (21) no Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), em Mato Grosso do Sul. A Polícia Nacional do Paraguai informou que, no atentado, Brenda Micaela Arguello González estava a uma distância de 100 metros do crime e acabou sendo atingida por uma bala que entrou pela boca e saiu pelo nariz.

A garota é filha de uma brasileira com um paraguaio e vive em Pedro Juan Caballero. Após ser socorrida, a menina deu entrada no Hospital Regional de Ponta Porã, sendo encaminhada em seguida ao Hospital da Vida, em Dourados.

Atentado - De acordo com a Polícia Nacional do Paraguai, um homem de 23 anos, identificado como Fredy Echague Bordon, foi cercado por outros três carros no cruzamento das avenidas Fernando De La mora com Elisa Alicia Linch, no bairro Obrero, em Pedro Juan Caballero.

A vítima tinha ordem de prisão em aberto por roubo qualificado e produção de documento falso, segundo a polícia paraguaia. Informações de familiares à polícia indicaram que o jovem transportava dólares na caminhonete que conduzia. A quantia não foi encontrada.

Além da garota de 6 anos, uma paraguaia de 36 anos também se feriu, mas sem gravidade. Ela estava em um carro de uma empresa de turismo quando foi atingida por uma bala perdida.