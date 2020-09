Menina de 5 anos desaparecida desde terça-feira pode ter sido estuprada antes do sequestro

A pequena Ana Rosa Ramos Marques - (Foto: Reprodução/Ponta Porã News)

Desaparecida desde a madrugada da última terça-feira (1º), a pequena Ana Rosa Ramos Marques, pode ter sido estuprada antes do desaparecimento. Conforme as informações do portal Porã News, a polícia local afirmou que a criança estava com a mãe, juntamente ao suspeito e que todos estavam ingerindo bebidas alcoólicas na residência do autor.

A mãe contou que ele entrou com menina para dentro da casa, a estuprou e fugiu levando a menina. Ainda de acordo com as informações, será pedida a prisão preventiva da mãe e o caso será encaminhado pra Delegacia da Mulher de Ponta Porã.

No interior da casa os investigadores da polícia teriam encontrado manchas de sangue em uma cama onde o principal suspeito do desaparecimento de Ana Rosa teria dormido.

Ontem (2) a conselheira Marilene Escobar de Souza a Mary, acompanhada da Polícia Militar esteve na casa da família, e encaminhou uma tia da criança para registrar um boletim de ocorrência.