Médica que aplicou hidrogel em estudante teria receitado café e Coca-Cola para aliviar dores, diz reportagem

A estudante Sheiza Ayala, 22 - (Foto: Reprodução/Instagram)

A estudante Sheiza Ayala, 22, morreu ontem (18) em Ponta Porã, a 295 km de Campo Grande, cinco dias após aplicar hidrogel nos glúteos em uma clínica clandestina no Paraguai. A médica teria indicado a paciente a tomar café e Coca-Cola, pois o mal estar poderia ser ansiedade.

Ela teria aplicado a substância altamente perigosa no sábado (12) e precisou ser internada 48h após o procedimento. No mesmo dia, ao longo da tarde, ela avisou à suposta médica responsável pela clínica que estava com falta de ar e febre, segundo relata a família de Sheiza.

Os sintomas permaneceram, e Sheiza deu entrada na última segunda-feira (14) no Hospital Regional de Ponta Porã, com o quadro de saúde bastante debilitado. Em uma tomografia, os médicos constataram tromboembolismo pulmonar — bloqueio de uma ou mais artérias pulmonares. Além disso, houve hemorragia interna.

A imprensa paraguaia afirma que a médica que aplicou o hidrogel responde por homicídio culposo, em razão de uma paciente de 28 anos ter morrido em 2019 pelo mesmo motivo, em Pedro Juan Caballero. Com informações do portal UOL.