Mato Grosso do Sul é o terceiro Estado com maior número de casos de Covid-19 entre presidiários

Penitenciária Masculina da Gameleira - (Foto: Chico Ribeiro)

Somente nos últimos sete dias, foram identificados no sistema prisional 1,5 mil novos casos de coronavírus, sendo 998 entre pessoas privadas de liberdade e 497 entre servidores até a primeira semana de novembro, conforme os dados Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Até ontem (11), a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciários (Agepen) divulgou que Mato Grosso do Sul tinha 3.465 casos confirmados, sendo 3.210 nos internos, 236 servidores e 19 monitorados.

O gráfico da CNJ indicou São Paulo (10.062), Minas Gerais (3.388) e Mato Grosso do Sul (3.168) entre os três mais. Distrito Federal (1.919) e Santa Catarina (1.833) vem na sequência. Até o momento foram dois óbitos entre presídiarios de MS.

De acordo com números oficiais, já são 48.204 casos de Covid-19 em estabelecimentos penais, com 210 mortes. Em unidades do socioeducativo, o número é de 4.626 contaminações, com 22 óbitos.

Alguns Tribunais Regionais Federais também têm informado valores referentes à destinação de penas pecuniárias para o enfrentamento à pandemia e sobre a oferta de EPIs em penitenciárias federais – como em Catanduvas (PR), Campo Grande (MS) e no presídio Pedrolino Werling de Oliveira, no Rio de Janeiro.

Pela primeira vez foram encaminhados os dados relativos à testagem de Covid-19 em estabelecimentos da esfera federal. Na Penitenciária Federal de Catanduvas, foram realizados 51 exames em pessoas privadas de liberdade e 36 em servidores. Na Penitenciária Federal de Campo Grande, foram 51 testes em pessoas presas e 241 em trabalhadores dessas unidades.

No campo estadual, os GMFs informaram que foram realizados 136.811 exames para a Covid-19 em pessoas presas e 54.341 exames entre servidores – além de outros 12.787 testes realizados em unidades do estado do Ceará, que não distinguiu a que segmento foram destinados. Já no socioeducativo, houve testagem de 9.394 adolescentes privados de liberdade e de 19.215 servidores, em 23 estados.

Ainda de acordo com o monitoramento do GMF, 22 unidades federativas informaram atividades realizadas por seus comitês de acompanhamento e combate à propagação da doença. Quanto à destinação de verbas de penas pecuniárias para o combate à pandemia, são 25 os estados que comunicaram estarem adotando a medida, com um montante que totaliza R$ 79,6 milhões.