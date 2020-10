Major da PM não resiste a ferimentos e morre em pista após capotagem de carro

O carro capotou - (Foto: Divulgação/PM)

Uma capotagem na rodovia MS-080, tirou a vida do major da Polícia Militar (PM), André Irala.

O acidente aconteceu no começo da tarde de hoje (15), quando o militar estava entre os trechos de Campo Grande e Rochedo. As informações preliminares dão conta que o major perdeu o controle da direção, sem motivos aparentes e capotou várias vezes. Ele estava sozinho veículo.

Corpo de Bombeiros alegaram que chovia no momento. O corpo de André ficou preso entre as ferragens. Os bombeiros aguardam a chegada de uma equipe da perícia antes de remover o corpo do local.