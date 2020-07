Mais um turista é encontrado sem vida no leito do rio Miranda

O paradeiro do terceiro pescador é incerto - (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

O corpo de Nelson Balbinot, 65, um dos turistas catarinenses desaparecidos desde a última sexta-feira (24), foi encontrado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar de Corumbá na tarde desta segunda-feira (27), próximo ao local onde o barco havia sido abandonado, na margem direita do rio Miranda. Um dos pescadores, Dirceu Casagrande, 66, já havia sido localizado sem vida na tarde de ontem (26). O paradeiro de João Militão Cagni, 59, ainda é incerto.

O desaparecimento aconteceu no decorrer de uma pescaria. A barcaça, com a chave de segurança engatada e todos os coletes em seu interior, encontrava-se às margens do rio, na vegetação, a 64 km do distrito de Albuquerque, onde fica o rancho que mantinham ali para eventuais pescas pela região.

As buscas pelo último desaparecido devem recomeçar amanhã (28), com o apoio da Capitania Fluvial do Pantanal, órgão subordinado ao Comando do Sexto Distrito Naval, além de cinco bombeiros militares. Membros da família estão acompanhando as operações de busca.