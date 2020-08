Mais de uma tonelada é apreendida em dois dias em Amambaí

Já no domingo, ação conjunta com o DOF de Cascavel, resultou na apreensão de 1 tonelada e 25 kg do entorpecente - (Foto: Divulgação/PMMS)

No sábado (8) e domingo (9), mais de uma tonelada de maconha foram apreendidas pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais durante a Operação Hórus no município de Amambaí, a 301 km de Campo Grande.

Durante o sábado a equipe patrulhava próximo ao Rio Amambaí quando avistou duas motocicletas trafegando pela estrada. Ao perceberem a equipe, os condutores das motos empreenderam fuga para a mata. A equipe realizou buscas pelo local e encontrou um autor do crime, duas motocicletas e 245 kg de maconha.

Já no domingo, ação conjunta com o DOF de Cascavel, resultou na apreensão de 1 tonelada e 25 kg do entorpecente.

Na madrugada, dois veículos vindos da cidade de Coronel Sapucaia foram abordados pelas equipes e, em vistoria, foi encontrado grande quantidade da droga. Duas pessoas foram presas.

Os autores dos crimes e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Amambaí.