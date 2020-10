Mais de uma tonelada de agrotóxico é apreendida pelo DOF em Iguatemi

A Polícia do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreendeu na noite de ontem (13), duas camionetes carregadas com 1.075 kg de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai - (Foto: Divulgação/PMMS)

A Polícia do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreendeu na noite de ontem (13), duas camionetes carregadas com 1.075 kg de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai. A apreensão ocorreu na rodovia MS-295, em Iguatemi, a 359 km de Campo Grande.

Os policiais visualizaram uma camionete F-250 parada às margens da rodovia, com um pneu furado. O condutor tentou fugir, mas foi detido. Na camionete estavam 490 kg de agrotóxicos. Em seguida o condutor de uma camionete Silverado realizou manobra brusca e entrou em uma estrada vicinal, assim que percebeu a presença policial. Os agentes conseguiram prender o homem que ainda tentou fugir a pé.

Na Silverado estavam 585 kg de agrotóxicos. Os dois homens disseram que foram contratados para pegarem o produto contrabandeado em Sete Quedas e entregarem na cidade de Naviraí, onde residem.

Nas duas camionetes haviam rádios de comunicação instalados. Havia um terceiro veículo (batedor de estrada) que mantinha comunicação através de rádio, porém, não foi localizado.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal de Naviraí, onde os dois homens permaneceram à disposição da Polícia Judiciária.