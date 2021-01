Mais de 300 pessoas são flagradas desobedecendo o toque de recolher na Capital

Guarda Municipal de Campo Grande - (Foto: Divulgação)

A Guarda Municipal de Campo Grande flagrou na noite de ontem (31), 350 pessoas nas ruas fora do horário do toque de recolher na Capital. As pessoas abordadas foram orientadas a retornarem e permanecerem em suas residências. Os agentes municipais receberam ainda 207 ligações de denúncia, 32 sobre descumprimentos dos decretos e 7 em relação ao desrespeito ao isolamento social.

Durante a ação, foi feito vistoria em seis locais, sendo que dois foram autuados e um notificado por falta de alvará. Além disso, os guardas fiscalizaram 14 estabelecimentos.

Também houve blitz da Lei Seca. Foram 270 testes etilômetros que resultaram em 14 notificações, por documentação vencida, dirigirem embriagados e ainda se recusarem a fazer o teste do bafômetro.