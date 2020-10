Mais de 3 mil munições são apreendidos pelo Garras no bairro Moreninhas

As munições foram apreendidas - (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Foi apreendido na tarde de ontem (30) em Campo Grande, uma farta quantidade de munições de fuzil de calibre 762. Os projéteis foram localizados com o passageiro de um veículo de aplicativo de transporte. Os responsáveis pela apreensão foram os Policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos à Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras).

A investigação teve início há alguns dias quando os policiais do Garras receberam informações de que pessoas estariam comercializando munições ilegalmente na região da Moreninha III, sendo que o material bélico teria como destino os grandes centros brasileiros, em especial estado do Rio de Janeiro.

Após o trabalho investigativo, na tarde de ontem os investigadores do Garras abordaram em um posto de combustíveis no Bairro Santa Felicidade, um veículo Corsa Sedan, cor branca, conduzido por um motorista de aplicativo. Durante vistorias, os homens do Garras localizaram uma caixa de papelão contendo mais de 3 mil munições de fuzil, calibre 762, que totalizaram 43 kg.

Também foram realizadas buscas pessoais, sendo encontrada uma porção de cocaína, no bolso da bermuda de um passageiro, um homem de 25 anos que acabou confessado ser a droga para a venda e que inclusive haveriam outras porções do entorpecente na casa em que mora, nas Moreninhas. Ele também garantiu ser o dono das munições de fuzil.

Veículo onde a droga foi encontrada - (Foto: Divulgação)

Em diligências à casa do suspeito na Moreninha III, os policiais do Garras apreenderam mais drogas, além de petrechos voltados para o preparo de entorpecentes para a venda. Diante dos fatos, o homem foi preso, encaminhado para o Garras, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e comércio ilegal de armas, sendo em seguida colocado à disposição da Justiça.

Maconha - Ainda dentro das ações da Operação Hórus, os policiais do Garras apreenderam na tarde de ontem mais de meia tonelada de maconha, que era transportada por dois homens, de 26 e 27 anos, que estavam em dois veículos, uma caminhonete S10 e um Golf, abordados no anel viário de Campo Grande.

Durante vistorias aos veículos que seguiam para região sudeste do Brasil, os policiais do Garras localizaram 11 fardos de maconha, que após pesagem totalizaram 554 kg. Em checagens aos sistemas de segurança, os investigadores constataram ainda adulterações nos sinais identificadores da S10, que possui ocorrência de roubo no Paraná.

Os acusados foram presos e autuados em flagrante por tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo, sendo em seguida recolhidos a uma das celas do Garras, onde permanecem à disposição da Justiça. A droga e os veículos foram entregues na Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico, para as providências cabíveis.