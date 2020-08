Maior apreensão de maconha da história será incinerada dentro de dez dias

A Polícia Militar do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreendeu a maior apreensão de drogas no Brasil - (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

As 33 toneladas de maconha que foram apreendidas em Maracaju ontem (27), teve autorização da Justiça de Mato Grosso do Sul para ser incinerada. A Polícia Civil tem até 10 dias, a contar do dia do flagrante, para concluir o inquérito sobre o caso.

Foi mantido o pedido de prisão para os dois homens que foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. O advogado da dupla já entrou com pedido de liberdade, mas foi negado pelo juiz Marco Antonio Montagnana Morais, de Primeira Vara Criminal de Maracaju.

Apreensão - A Polícia Militar do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreendeu a maior apreensão de drogas no Brasil. Foram 33,3 toneladas de maconha. A droga estava em uma carreta bitrem.

O veículo seguia por uma estrada vicinal que dá acesso à rodovia MS-166 no município. Dois homens de 25 e 45 anos foram conduzidos para a delegacia. A função deles era de batedor, ou seja, seguiam na retaguarda da carreta com a finalidade de avisar sobre aproximação de viaturas policiais, por meio de um rádio comunicador oculto no painel do carro, que estava na mesma frequência do rádio da carreta.

Assim que sinalizaram para parar, o motorista desobedeceu os policiais e tentou manobrar o veículo, mas não conseguiu fugir com a carga. Ele abandonou o caminhão, escapou e ainda não foi localizado.