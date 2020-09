Mãe esconde maconha em vidro de pomada para levar ao filho em presídio

Em meio ao produto, foi encontrada substância análoga à maconha, pesando cerca de 60 gramas - (Foto: Divulgação)

Durante entrega de pertences na manhã de ontem (18), policiais penais da Penitenciária Estadual de Dourados encontraram um material ilícito escondido dentro de tubo de pomada. Em meio ao produto, foi encontrada substância análoga à maconha, pesando cerca de 60 gramas.

O flagrante aconteceu após uma mulher levar pertences que seriam entregues ao seu filho, que está custodiado na unidade penal. Os servidores ao revistarem os materiais, desconfiaram de possível alteração e encaminharam para o aparelho de Raio X, onde foi confirmado o fato.

O produto foi aberto e encontrado substância esverdeada, com aparência e cheiro compatíveis com maconha. Questionada, a visitante alegou que pegou uma sacola com uma moça no centro de Dourados e afirmou desconhecer a procedência do material.

A mulher foi encaminhados à Delegacia de Polícia Civil do município para registro de ocorrência e providências cabíveis e o produto foi apreendido.