Pai suspeito de estuprar filha que morreu após ato se entrega à Justiça

O caso segue em investigação - (Foto: Reprodução/Ponta Porã News)

O pai da menina, 6, que morreu ontem (24) após sofrer violência sexual, se entregou hoje à Polícia Nacional em Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã, a 325 km de Campo Grande. Ele é considerado pela polícia paraguaia o principal suspeito do crime que chocou a população. A mãe da menina também recebeu ordem de prisão por violação do dever de assistência.

A criança veio a óbito após ter tido hemorragia e nem chegou a receber atendimento médico.

O promotor Álvaro Rojas, o comissário Francisco Talavera, do setor de investigações da Polícia Nacional, e o médico legista Cesar González concederam uma entrevista coletiva nesta manhã explicando sobre o caso que chocou a população.

A mãe relatou que a menina havia caído da cama por volta das 12h de ontem, reclamando de dores e sangramento nas partes íntimas. No resultado da autópsia foi confirmado o abuso, já que a menina apresentava diversos ferimentos na genitália.

Rojas ordenou a investigação dos fatos relacionados ao caso, a partir do relato de familiares. O promotor alegou que os familiares não estão prestando mais informações, por isso é realizado um trabalho de investigação, a fim de saber exatamente "a verdadeira história".

“O que verificamos e não podemos esconder o fato, não podemos diminuir e desconsiderar os dados de que ela tem essas lesões agora, e outras que são antigas”, disse o médico legista César González Haiter.

A menina foi transferida para o Hospital Regional de Pedro Juan Caballero por seus familiares, onde foi confirmada sua morte. Com informações do portal Porã News e ABC Color.