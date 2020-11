Vídeo: Loja de materiais para construção pega fogo no Jardim Centenário

O fogo teria começado em uma caixa d'água de plástico que estava no depósito da loja - (Foto: Das Ruas)

Um incêndio atingiu no inicio da tarde de hoje (23) na loja Valdir Materiais para Construção, localizada na Rua Santa Quitéria, no Jardim Centenário em Campo Grande. O fogo teria começado em uma caixa d’água de plástico que estava no depósito da loja.

A fumaça pode ser vista de longe, até mesmo de outros bairros próximos. O Corpo de Bombeiros esteve no local e precisou usar 9 mil litros de água para conter as chamas. Foram deslocadas quatro viaturas com 12 militares. Segundo a assessoria, não houve feridos e a perícia já foi acionada para dar início a investigação do que causou as chamas por volta das 12h.

*Matéria atualizada às 14h30 para inclusão de novas informações.

Confira o vídeo: