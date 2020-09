Local que realizava brigas de galos é interditado e proprietário é multado em R$ 12 mil

No momento da chegada, os agentes verificaram que os animais eram mantidos em gaiolas de madeira e algumas extremamente apertadas - (Foto: Divulgação/PMA)

Após receber denúncias, a Polícia Milita Ambiental de Campo Grande (PMA) e Imasul, interditaram um espaço destinado a brigas de galo no Jardim Noroeste na Capital. O pedreiro, 41, proprietário do local, foi autuado e multado em R$ 12 mil.

No momento da chegada, os agentes verificaram que os animais eram mantidos em gaiolas de madeira e algumas extremamente apertadas, com restrição de movimentos, privação de luz solar e circulação aérea inadequada.

Alguns dos animais da espécie galos domésticos da espécie galo-índio apresentavam diversos ferimentos na crista e peito, bem como todas as aves apresentavam-se mutiladas, com as esporas cortadas. Além disso, havia galos muito feridos, alguns banhados para a retirada do excesso de sangue, devido a luta que tinha acabado de acontecer.

No galo banhado havia ferimentos em seu peito, pescoço, asas e cabeça. Vários outros galos estavam com ferimentos na cabeça, olhos, cortes, devido as lutas. O pedreiro confessou que tinha havido lutas de galos no local antes da chegada dos policiais. Cerca de 24 galos e todas as gaiolas também foram apreendidas.

O infrator, residente no local, foi conduzido à delegacia de Polícia Civil na Capital e vai responder por crime ambiental de maus-tratos a animais, com pena prevista de três meses a um ano de detenção.