Levantamento indica que Polícia Civil de MS recebe um dos menores salários do País

A Polícia Civil de MS - (Foto: Divulgação)

De acordo com uma pesquisa do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, os policiais civis de Mato Grosso do Sul recebem um dos menores salários do País. Os investigadores estão na 18° posição e os escrivães na 19ª, entre as 27 unidades da federação, com salário inicial de R$ 4.527,80.



Os dados foram obtidos com informações de portais da transparência, setores de recursos humanos das secretarias de segurança e diários oficiais.



"Mato Grosso do Sul é o segundo estado em resolução de crimes graves e isso se deve ao trabalho dos nossos investigadores, escrivães, APCs e papiloscopistas, que mesmo recebendo o 19º pior salário do Brasil, não deixam o índice de resolução cair. Estamos em tratativas com o governo do Estado e o secretário Eduardo Riedel é totalmente solidário à nossa condição salarial. Acreditamos que o Governo terá sensibilidade e valorizará seus policiais da base, que carregam o piano e fazem esse índice ser tão expressivo", declarou Pablo Rodrigo Pael, vice-presidente do Sinpol.



Para Tony Messias, diretor trabalhista do Sindicato, é incondizente uma das melhores polícias do Brasil ter uma das piores remunerações. "O policial civil precisa ser valorizado, principalmente aqueles da base, tendo em vista que são eles quem desenvolvem o trabalho investigativo que geram estes altos índices, arriscando suas vidas", afirma.