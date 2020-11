Em fim de semana agitado, fiscalização realiza mais de 600 testes de bafômetro em motoristas

As operações foram realizadas entre às 20h e 02h da manhã, de quinta a sábado - (Foto: Detran/MS)

Equipe de fiscalização do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) com o apoio do 1° BPM (Batalhão da Polícia Militar), realizaram uma série de operações Lei Seca durante o último final de semana. No total, mais de 600 testes de embriagues foram realizados em Campo Grande.

Segundo informações do chefe da fiscalização do Detran-MS, Otílio Ruben Ajala Júnior, 58 pessoas se recusaram ao teste e quatro sopraram o etilômetro com resultado positivo para embriaguez. Além disso, durante os três dias de operações foram recolhidas, 50 CNH’s (Carteira Nacional de Habilitação), 03 CRLV’s (Certificados de Registro de Licenciamento Anual), 08 carros e 01 moto.

“As operações são realizadas em pontos estratégicos da Capital e vêm sendo realizadas constantemente com o intuito de tirar de circulação os motoristas que ainda insistem em colocar a segurança viária em risco com essa mistura, que é considerada catastrófica para todos os usuários da via”, comenta.

Durante as operações, dois condutores estavam sem o documento de porte obrigatório, sete com o licenciamento vencido, quatro com habilitação com categoria diferente, dois com placa em desacordo. Dois condutores foram flagrados dirigindo sem possuir habilitação, dois com a habilitação vencida e um veículo foi flagrado com o sistema de iluminação alterada.

As operações foram realizadas entre às 20h e 02h da manhã, de quinta a sábado.