Laticínio clandestido de Inocência é interditado por comercializar produtos impróprios para consumo

A indústria é localizada na rodovia MS-112 - (Foto: Divulgação)

Uma cooperativa de laticínios de Inocência, a 334 km de Campo Grande, foi interditada na última terça-feira (15) por apresentar uma série de irregularidades, entre eles a comercialização de leite clandestino. Oficialmente o local está desativado há meses.

Dois homens foram presos em flagrante no local, por armazenar e comercializar produtos alimentícios impróprios para o consumo. Os alimentos estavam armazenados em péssimas condições.

O lugar era usado para o depósito de leite clandestino, diversas evidências do funcionamento do serviço de refrigeração sem o registro de inspeção oficial, além do armazenamento impróprio dos alimentos. Os policiais afirmaram que no local havia muita sujeira e insetos.

A situação foi descoberta por fiscais de órgãos ambientais, estadual e federal e Polícia Civil. A dupla foi levada para a Delegacia de Inocência e permanece presa. A indústria é localizada na rodovia MS-112.