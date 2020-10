Julgamento de sobrinho acusado de matar tio em frente a conveniência acontece amanhã

Miguel (à esq.) e o tio (à dir.) eram próximos - (Foto: Reprodução)

Acontece nesta sexta-feira (23) o julgamento de Miguel Arcanjo Camilo Junior, 33, acusado de matar o seu tio, Osvaldo Foglia Junior, 47, a tiros no bairro São Lourenço em julho do ano passado. Ele será julgado na 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.

O crime ocorreu em frente a uma conveniência na rua Marquês de Lavradio. Miguel chegou a fugir em um Camaro e teve a prisão preventiva decretada pela justiça, porém foi encontrado e preso em uma festa no bairro Chácara Cachoeira.

Conforme a Polícia Civil na ocasião, no dia do crime Miguel teria efetuado vários disparos contra o próprio tio, que teria cobrado uma dívida. Osvaldo morreu na hora.